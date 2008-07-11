Вінський хоче привести в Україну ще одного low-cost перевізника

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ розраховує на вихід у жовтні-листопаді ц.р. на український авіаринок ще одного low-cost (бюджетного) перевізника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в аеропорту «Бориспіль» в ході урочистої церемонії відправки першого рейсу першої в Україні бюджетної авіакомпанії «Візз Ейр».

«Думаю, десь в листопаді-жовтні ми матимемо ще одну авіакомпанію», - сказав він. За даними Й.ВІНСЬКОГО, бюджетних авіакомпаній в Україні має бути щонайменше чотири. Міністр повідомив, що окрім арабського і німецького low-cost перевізників, ведуться також переговори з Францією, уточнивши, що переговори ведуться з міністерством. «Ми працюємо з Міністерством транспорту Франції, а вони працюють над пошуком авіакомпанії. У них є декілька компаній», - сказав він. Щодо Німеччини Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що переговори ведуться з декількома компаніями, зокрема “Germanwings”.

За його словами, для виходу такої компанії на український ринок потрібно виконати три умови. «Це має бути, по-перше, малобюджетна компанія, по-друге, обов`язково з новими літаками, і, по-третє, люди повинні мати можливість купувати квитки через Інтернет», - заявив міністр.

Й.ВІНСЬКИЙ також зазначив, що авіакомпанії обов`язково реєструватимуться в Україні, проте не обов`язково базуватися в аеропорту «Бориспіль». “Не обов`язково базуватися в “Борисполі”, більш того, я вважаю, що такі авіакомпанії повинні базуватися в регіональних аеропортах», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня ц.р. заступник міністра транспорту і зв`язку - керівник Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ заявив, що вже через 2 місяці, до кінця літа, арабський низькобюджетний авіаперевізник Air Arabia планує відкрити регулярні рейси Шаржа-Київ (Арабські Емірати). Ця авіакомпанія висловила бажання інвестувати у відкриття української авіакомпанії для здійснення внутрішніх низькобюджетних перельотів. При цьому компанія говорить про інвестиції в 5 літаків Ейрбас-320.

Нагадаємо, низькобюджетний перевізник Germanwings (дочірня компанія «Люфтганзи») подав заявку в Державіаадміністрацію щодо виконання рейсів між Кельном і Києвом, а також Берліном і Києвом. Державіаадміністрація веде переговори в Німеччині з декількома німецькими бюджетними перевізниками, в т.ч. і Germanwings. При цьому Державіаадміністрація розраховує на німецькі інвестиції в розвиток бюджетних авіакомпаній в Україні.

11 липня 2008 року low-cost перевізник - авіакомпанія «Візз Ейр Україна» почала здійснювати польоти з „Борисполя” до Львова, Одеси, Сімферополя і між Львовом і Сімферополем.

Середня вартість квитка - близько 30-50 доларів, найдешевший авіаквиток з урахуванням усіх зборів коштує 79 грн.

27 червня в Україну прибув її перший літак - новий Airbus A320, 9 липня 2008 р. «Візз Ейр Україна» одержала сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації.