У Ростові-на-Дону затримали неповнолітнього українця нібито за підготовку теракту

Про це заявив у четвер начальник центру з протидії екстремізму гу МВС по Ростовській області Артур Метцгер, повідомляє РИА Новости.

Російські поліцейські стверджують, що молодий чоловік нібито мав намір здійснити підрив виготовленого ним пристрою.

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"(З цією метою) він вів пошук потенційних об'єктів і розвідку наявних на них антитерористичних систем безпеки. Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 205 КК РФ, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", — сказав представник російської поліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мін'юсту, станом на 10 березня, в Росії знаходяться щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України