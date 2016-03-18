Дощі, мокрий сніг та мінусова температура: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних
08:27, 18 березня 2016Суспільство
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Сьогодні, 18 березня, практично по всій Україні, окрім кількох південних областей, синоптики обіцяють дощ та холодний вітер.
Синоптики обіцяють дощі та мокрий сніг / Фото УНІАН
На півночі, в центрі та на сході температура вдень становитиме 5-7 градусів вище нуля, на заході та на півдні – тепліше, 7-10 градусів із позначкою плюс, передає ТСН.
Вихідними Україні синоптики обіцяють вітряну, хмарну і подекуди дощову погоду. У суботу найтепліше буде на півдні – 4-6 градусів вище нуля. У решті регіонів буде –1…+3°С. На півдні та сході можливий дощ.
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У неділю обіцяють підвищення температури, але всій Україні, окрім південних регіонів, прогнозують дощ зі снігом. На сході, на півночі та у центрі 2-3 градусів тепла, на заході та на півдні у середньому до 4 з плюсом.
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