Дощі, мокрий сніг та мінусова температура: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних

На півночі, в центрі та на сході температура вдень становитиме 5-7 градусів вище нуля, на заході та на півдні – тепліше, 7-10 градусів із позначкою плюс, передає ТСН.

Вихідними Україні синоптики обіцяють вітряну, хмарну і подекуди дощову погоду. У суботу найтепліше буде на півдні – 4-6 градусів вище нуля. У решті регіонів буде –1…+3°С. На півдні та сході можливий дощ.

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У неділю обіцяють підвищення температури, але всій Україні, окрім південних регіонів, прогнозують дощ зі снігом. На сході, на півночі та у центрі 2-3 градусів тепла, на заході та на півдні у середньому до 4 з плюсом.