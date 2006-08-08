Віце-прем’єр-міністр України, міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Володимир РИБАК виступає за децентралізацію системи управління та бюджетного фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції після селекторної наради з питань підготовки ЖКГ до опалювального сезону.

За словами В.РИБАКА, «у нас федералізму всі трусяться, бояться в унітарній державі. Я свою дисертацію захищав на бюджетному федералізмі і мені вчені говорили, що вона не може бути захищена. А я доводив, що в унітарній державі повинен бути бюджетний федералізм. Тобто простіше кажучи, гроші повинні бути там, де формуються проблеми, і там, де їх потрібно вирішувати».

Він зазначив, що Віктор ЯНУКОВИЧ за часи свого попереднього прем’єрства намагався збільшити частку місцевих бюджетів в загальному зведеному бюджеті з 40 до 45%. «І ми повинні цю тенденцію збільшувати. Пішов ЯНУКОВИЧ і стала 40% частка місцевих бюджетів», - сказав В.РИБАК додавши, що своїм завданням бачить довести, що органи місцевого самоврядування – це один з головних інститутів в системі управління країни. На його думку, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті повинна становити не менше як в європейських країнах – 50%. «У мене регіональна політика перед усім. І ми повинні зрозуміти, що Україна підніметься лише через свої регіони. Чим швидше в регіонах люди відчують краще життя, тим багатшою стане Україна», - наголосив В.РИБАК.