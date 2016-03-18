У Клімкіна не виключають розширення "списку Савченко"

Про це заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в ході години запитань до уряду під час пленарного засідання Верховної Ради, повідомляє "112 Україна".

"Цей список умовно називається "список Савченко", але ідея в тому, щоб розширити його для того, щоб його можна було використовувати щодо всіх політичних ув'язнених. Цей список робиться за аналогією "списку Сергія Магнітського" - російського правозахисника, який був убитий в російській в'язниці. Я сподіваюся, що він також буде використаний для того, щоб продовжити тиснути на РФ, і для звільнення не тільки Савченко, але й інших людей, про яких ми не забуваємо", - сказав Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вчора в Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.

За повідомленням ЗМІ, в санкційний "Список Савченко" увійшли 44 росіян і 2 українців.