"Росія вбиває": створено сайт про військові злочини РФ

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що проект створено волонтерами, активістами та журналістами.

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"З метою інформування міжнародної спільноти про те, що насправді несе світу "руський мир" у мережі інтернет створено новий інформаційний проект #‎RuSSiaKIlls ("Росія вбиває"), в якому активісти оприлюднюють інформацію про військові злочини, які скоїла Росія проти Чечні, Грузії, України та Сирії", - йдеться у повідомленні.