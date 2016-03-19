"Росія вбиває": створено сайт про військові злочини РФ
10:50, 19 березня 2016Суспільство
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У мережі створено новий інформаційний проект, який буде повідомляти про військові злочини Росії.
Скріншот із сайту
Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що проект створено волонтерами, активістами та журналістами.
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"З метою інформування міжнародної спільноти про те, що насправді несе світу "руський мир" у мережі інтернет створено новий інформаційний проект #RuSSiaKIlls ("Росія вбиває"), в якому активісти оприлюднюють інформацію про військові злочини, які скоїла Росія проти Чечні, Грузії, України та Сирії", - йдеться у повідомленні.
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