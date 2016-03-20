В Одесі скоєно збройний напад на АЗС.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вночі невідомі в масках, погрожуючи зброєю, скоїли розбійний напад на автозаправну станцію, розташовану на вулиці Іцхака Рабина.

«За попередньою інформацією, троє або четверо зловмисників, погрожуючи пістолетом, поклали на підлогу двох працівників АЗС та забрали гроші, які були в касі, після чого зникли в невідомому напрямку», - повідомили у відділі.

В результаті нападу ніхто не постраждав.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб нападників та їхнього місця перебування.