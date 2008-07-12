Прикордонники втретє ловлять жінку-депутата, яка хоче переплисти Дунай

За спробу незаконно перетнути державний кордон з Румунією через річку Дунай втретє прикордонниками Ізмаїльського загону була затримана депутат Ізмаїльської міської ради в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Жінка цього разу встигла відплисти від берега 50 метрів.

За подібні правопорушення її вже затримували 6 та 9 червня. За другу спробу порушення кордону на порушницю наклали штраф у розмірі 3 тис. грн. Цього разу рішенням суду її арештовано на 15 діб.

За даними прикордонників, під час кожного затримання жінка заявляє, що продовжуватиме спроби незаконного перетину державного кордону в Румунію.