Різка активізація слідства по справі сестри Савченко: ЗМІ розповіли про перші допити свідків

Вірі Савченко інкримінують образу судді на процесі в Грозному, де розглядається справа українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, де Савченко була громадським захисником, пише Комерсант.

Так, за даними видання, через чотири місяці після порушення кримінальної справи стосовно Віри Савченко чеченські слідчі провели перші допити свідків: адвоката Марини Дубровіної і жителя України Станіслава Клиха, який знаходиться в грозненському ізоляторі. "Я і мій підзахисний Клих стали свідками тієї самої перепалки між Вірою Савченко і суддею Вахітом Ісмаїловим",— пояснила Дубровіна. Сама Савченко після того судового засідання в Грозному не з'являлася і, як сказав її адвокат Марк Фейгін, не планує цього робити.

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Представляючий інтереси Віри Савченко адвокат Фейгін вважає її справу безперспективною. "Вона не ображала суддю, просто щось пробурчала собі під ніс, а її виставили з залу, та ще завели справу",— сказав він.

На його думку, кримінальне переслідування сестри Савченко було розпочато лише для того, щоб позбавити її можливості брати участь у процесі в Грозному. "Як громадський захисник пані Савченко могла надати значну підтримку адвокатам своїх співвітчизників, а суддя вирішив перешкодити цьому",— вважає Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня адвокат Ілля Новіков повідомив, що Віру Савченко хотіли затримати у Чечні за образу судді.

"Віру Савченко відпустили з Верховного суду Чечні, документи повернули. Дуже нервова обстановка з перших же днів процесу", - написав Новіков.

Він повідомив, що Віру Савченко у Грозному хочуть затримати за образу судді у справі українського громадянина Миколи Карпюка.

Наприкінці серпня 2015 року у Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи стосовно двох громадян України Карпюка та Станіслава Клиха за звинуваченням в участі у боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках. Карпюка російські спецслужби викрали у березні 2014 року. Клих був затриманий у серпні 2014 року в російському місті Орел.

Зараз Верховний суд Чечні розглядає їх кримінальну справу. Суд офіційно залучив Віру Савченко як громадського захисника Клиха і Карпюка.