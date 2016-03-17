Суд у Грозному відхилив апеляцію на продовження запобіжного заходу Карпюку і Клиху

Про це повідомляє радіо "Свобода". На суд не змогли потрапити журналісти українських і міжнародних ЗМІ. У суді пояснили, що пропустили лише родичів, бо зала суду повна.

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«За годину до засідання зал набився небаченою кількістю місцевих правозахисників і журналістів (які раніше особливого інтересу до справи не проявляли), а ось українським спостерігачам, журналістам і родичам ув’язнених місця не вистачило», – повідомила у Facebook журналіст Ольга Решетилова.

При цьому кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова повідомила у Facebook: «Швидку викликали до Тамари Клих. Їй стало погано, коли вона побачила сина».

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ України висловило обурення через «свідоме затягування Верховним судом Чеченської Республіки Росії розгляду сфабрикованої справи проти незаконно утримуваних громадян України Карпюка та Клиха».

Українців Карпюка і Клиха звинувачують в «участі в банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк в часи Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк у кінці 1994 й на початку 1995 року сам брав у них участь.

За інформацією ЗМІ, російські спецслужби викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському місті Орлі. Обидва заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання були отримані російським слідством під тортурами.

Минулого місяця в Росії правозахисний центр «Меморіал» повідомив, що визнав політичними в’язнями громадян України Карпюка і Клиха, яких там утримують за ґратами.

Як заявили правозахисники, вони вимагають негайно й безумовно звільнити українців, яких у Росії обвинувачують в участі в бойових діях на боці прихильників незалежності Чечні в роки Першої чеченської війни.