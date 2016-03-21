У Миколаєві запобігли спробі експорту військового обладнання для флоту та прикордонників РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБ України.

В повідомленні сказано, що директор одного з приватних підприємств намагався переправити до Владивостока обладнання, що відповідно до урядової постанови включено до списку товарів військового призначення.

В СБУ зазначають, що для уникнення проходження дозвільної процедури державного експортного контролю зловмисник надав митниці завідомо неправдиві відомості щодо функціонального використання агрегатів.

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Слідчим відділом Управління СБУ в Миколаївській області відкрито кримінальне провадження за фактом порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як уточнили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Миколаївській області, кримінальне провадження за даним фактом було відкрито 19 березня за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки), що карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.