Міноборони вилучило з ще однієї школи під Станицею Луганською шпигунське обладнання бойовиків (фото)

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, в ході відпрацювання оперативної інформації в селі Валуйське Станично-Луганського району Луганської області працівники Головного управління розвідки Міноборони спільно з офіцерами відділу спеціальних операцій штабу АТО виявили на даху загальноосвітньої школи незаконно встановлену прийомопередаючу антену з обладнанням провайдера, який передавав сигнал з тимчасово окупованих територій Луганської області. До місця знахідки прибула слідчо-оперативна група Станично-Луганського райвідділу міліції.

«За результатами роботи з комутаційної стійки були вилучені маршрутизатор і три SFP-модулі. Ці пристрої використовувалися бандформуваннями «ЛНР» для зняття інформації з електронних пристроїв військовослужбовців ЗСУ та місцевих жителів, які знаходяться в радіусі дії антени. Крім того, з метою здійснення інформаційно-психологічного впливу даний провайдер блокував інтернет-доступ до українських ресурсів і нав'язував користувачам перегляд пропагандистських інформджерел РФ і неіснуючих «республік». Отримуючи безкоштовний доступ до мережі Інтернет, місцеві жителі та українські воїни потрапляли під загрозу впливу російських спецслужб», - повідомляє прес-служба.

У відомстві також нагадали, що на початку січня українські розвідники і офіцери Сил спецоперацій штабу АТО виявили аналогічний пристрій в селі Вільхове Станично-Луганського району.

Місцеві жителі розповіли, що встановити ці пристрої запропонували невідомі нібито для забезпечення учнів шкіл і місцевих жителів безкоштовним Інтернетом, при цьому жодних договорів про обладнання та обслуговування підписувати не просили.

За інформацією розвідників, злочинці намагалися встановити такі «аксесуари» через кожні 4 кілометри уздовж лінії розмежування сторін

«Тому в українських спеців попереду ще чимало роботи з виявлення зомбі-пристроїв, а також встановлення осіб, причетних до цієї діяльності», - сказано в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, експертиза знайденого технічного обладнання показує, що мережа була встановлена за сприяння російських спецслужб.