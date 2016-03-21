На Донеччині заочно судитимуть "міністра доходів і зборів ДНР"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, під час слідства встановлено, що у листопаді 2014 року 45-річний житель Донецька за власною ініціативи вступив до лав терористичної організації «ДНР», обійнявши так звану посаду «міністра доходів і зборів ДНР».

Перебуваючи на зазначеній «посади» по теперішній час, чоловік продовжує віддавати злочинні накази щодо здійснення незаконного стягування коштів з юридичних і фізичних осіб, підприємців у вигляді «податків».

Крім того, зловмисник віддає накази на проведення перевірок на підприємствах, в установах і організаціях, а також про фінансові санкції за порушення.

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Таким чином, своїми діями обвинувачений порушує конституційні права громадян України, які проживають на окупованій території Донецької області.

Оскільки правопорушник досі перебуває на непідконтрольній українській владі території і на допити до слідчого не з’являється, прокуратура передала справу до суду для заочного засудження пособника терористів.

Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними на сайті терористичної організації, керівником «Міністерства доходів і зборів ДНР» є Олександр Тимофєєв.