Зливи та зсув грунту пошкодили трасу Мукачево-Рогатин

Сьогодні в Рахівському районі Закарпаття внаслідок сильних опадів, які пройшли вночі, стався ґрунту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в Закарпатській області, в результаті зсуву засипано та пошкоджено частину дорожнього полотна автодороги Мукачево-Рогатин, в районі селища Ясіня, Рахівського району (довжиною 20-25 метрів, шириною 7 метрів та висотою 3 метри) об’ємом близько 450 м.куб.. Загрози житловим будинкам та населенню немає. Рух транспортних засобів здійснюється в односторонньому напрямку.

На ліквідації надзвичайної події працює 12 осіб та 4 одиниці техніки.