Бійці 128-ї бригади потребують тепловізорів для викриття позицій бойовиків "Сомалі" в ДАП

"За даними розвідки, роти цього батальйону зайняли свої колишні позиції на Вольво-центрі, безпосередньо в аеропорту і околицях Донецька. До цього ж була інформація (як від наших військових, так і від самих сепаратистів, про те, що "Сомалі" воює в Горлівці). Разом з "Сомалі" в цей же район зайшов так званий 11-ий мотострілецький полк ДНР, ще одні далеко не новачки в цих краях", - йдеться в повідомленні волонтерського проекту "Повернись живим", опублікованому на сторінці в Facebook.

Волонтери зазначають, що в результаті ротації з нашого боку саме на цю ділянку фронту зайшли "новачки", "тоді як з тієї сторони зайшли справжні старожили саме цієї місцевості".

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За словами волонтерів, 128-й бригаді поки не вистачає знання місцевості: "І якщо вдень підступи ворогів, ДРГ та інші провокації ще можна роздивитися, то в нічний час, на жаль, без тепловізорів це зробити неможливо".

"Ціна питання Pulsar HD 38S $2500. Підрозділ 128-ї бригади має якомога швидше освоїтися і роздивитися свої позиції, адже для сомалійців цей етап пройдений давним-давно. Вони як ніхто знають як "насипати" з Хімзаводу і "зайти" з Вольво-центру", - підкреслили в повідомленні.

Ірина Пустовойт.

Проект "Повернись живим"

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