У Миколаївському зоопарку ведмеді роздерли людину (додані фото)

У зоопарку міста Миколаєва два бурі ведмеді роздерли людину насмерть, повідомляє «5-й канал».

Трагедія сьогодні сталась о 9.30 ранку. Відвідувач, за свідченнями очевидців, в нетверезому стані намагався сфотографуватися з ведмедями, але впав у вольєр.

Як повідомляють ЗМІ, зараз співробітники МНС дістають рештки загиблого відвідувача з вольєра.

Ведмеді в Миколаївському зоопарку. Фото з архіву УНІАН