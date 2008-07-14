У Миколаївському зоопарку ведмеді роздерли людину (додані фото)
04:12, 14 липня 2008Суспільство
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П`яний впав у вольєр
У зоопарку міста Миколаєва два бурі ведмеді роздерли людину насмерть, повідомляє «5-й канал».
Трагедія сьогодні сталась о 9.30 ранку. Відвідувач, за свідченнями очевидців, в нетверезому стані намагався сфотографуватися з ведмедями, але впав у вольєр.
Як повідомляють ЗМІ, зараз співробітники МНС дістають рештки загиблого відвідувача з вольєра.
Ведмеді в Миколаївському зоопарку. Фото з архіву УНІАН
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