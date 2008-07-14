Яценюк обурений станом захисту інвалідів по зору

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обурений рівнем безвідповідальності, який існує сьогодні в Україні у сфері соціального захисту інвалідів по зору. На цьому він наголосив під час робочої поїздки до Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, за словами спікера, нині в Україні безвідповідальність є ознакою сучасності.

«Мене дивує рівень безвідповідальності, який існує сьогодні в державі. У нас безвідповідальність – ознака сучасності. В країні за статистикою всього 50 тисяч осіб незрячих. Хіба ж при системній політиці було б проблемою вирішити питання цих людей?», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що взяв зобов’язання в кожному бюджеті передбачати відповідні кошти для вирішення проблем інвалідів по зору. При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що наступного тижня матиме серйозну розмову з цього приводу з міністром праці та соціальної політики України і керівництвом Фонду Соціального захисту інвалідів.

У рамках робочої поїздки до АРК керівник парламенту відвідав Міжрегіональний реабілітаційний центр у Євпаторії, де ознайомився з його роботою.