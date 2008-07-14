Український медіаменеджер одержав національну премію в Москві

Президенту United Media Holding Борису Ложкіну в Москві вручили Національну премію «Медіаменеджер Росії – 2008» «За успішне виведення компанії на відкритий ринок капіталу». Про це повідомляє прес-служба UMH.

Національна премія «Медіаменеджер Росії» вручається з 2001 року. Премія встановлена в цілях пропаганди найзначущіших подій і явищ в медіабізнесі, обумовлених професіоналізмом і майстерністю в менеджменті. Організаторами премії при підтримці суспільно-професійних організацій ГІПП, РАСО, НАТ, АРПП, АКАР, АНРІ, WAN є Видавничий дім «МедіаХаус» і професійний журнал про медіабізнес «Новости СМИ».

Переможця премії вибирає професійне журі по п`яти узагальнених критеріях: успішний результат і виведення нового продукту (послуги), нова ніша, ідея, фінансовий результат; інші види інновацій в бізнесі, які вплинули на розвиток галузі; найдинамічніший розвиток бізнесу; суспільне визнання успіху (популярність у читачів, глядачів, споживачів, рейтинг аудиторії), фінансова ефективність; соціальна значущість діяльності. По кожному критерію лауреати одержують оцінку за семибальною шкалою, переможцем стає той, хто набрав найбільшу кількість балів.

United Media Holding (UMH) - міжнародна диверсифікована мультимедійна компанія. З травня 2008 року входить в лістинг Франкфуртської фондової біржі. До складу United Media Holding входить група компаній «Український медіахолдинг» і видавничий дім «Популярна преса», який керує бізнесом у Росії, Казахстані і Білорусі.

Борис Ложкін – президент і засновник United Media Holding, заслужений журналіст України, кандидат філологічних наук. Член правління Всесвітньої асоціації газет (WAN). З 2004-го по 2006-й – президент Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП).

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