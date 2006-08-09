Погода на 10-14 серпня

Завтра на території України переважно без опадів, лише у західній частині місцями короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі становитиме 10-15°, вдень 22-27°; у південній частині та східних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°.

11-12 серпня утримається мінлива хмарність. 11 серпня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східної частини, короткочасні дощі (у Карпатах місцями сильні дощі), грози.

12 серпня вночі у західній половині, вдень місцями у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без істотних опадів.

Температура у західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 20-25° (на високогір’ї Карпат вночі 8-13°, вдень 11-16°); на решті території вночі 15-20°, вдень 24-29°, 12 серпня у східних, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов’ї місцями 32-35°.

13-14 серпня переважно без опадів, лише у західних областях місцями невеликі дощі, грози (вдень 14 серпня помірні грозові дощі).

Температура вночі у західних областях 13-18°, на решті території 17-23°; вдень підвищення температури до 26-32°, у східних, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов’ї місцями до 35-37°, на заході до 23-29°.

10 серпня у Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі становитиме 12-14°, вдень 24-26°, по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

11-12 серпня мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вдень 12 серпня місцями), подекуди грози, лише вночі 11 серпня без істотних опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 20-25°.

13-14 серпня у столиці та області переважно без опадів. Підвищення температури вночі до 17-22°, вдень до 26-31°.