Телеканал "Планета" перевірять через показ передач за участю санкційних артистів

Перевірка призначена у зв'язку з показом передач за участю артистів, внесених до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Про це повідомила прес-служба регулятора.

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"За результатами моніторингів, проведених у період з 29 січня по 4 лютого, з 18 по 24 лютого, в ефірі ліцензіата була зафіксована трансляція аудіовізуальних творів у виконанні діячів культури (співаків), прізвища яких містяться в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, обнародуваному на офіційному сайті Міністерства культури України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на каналі транслювалися виступи та музичні відео за участю Григорія Лепса, Олега Газманова, Льва Лещенка, Валерії, Стаса П'єхи та Наталі Варлей (передача "Біополе. Невидима сила"), повідомила прес-служба.

Крім того, за даними регулятора, "Планета" ретранслювала телепрограми іншого телеканалу - NewsOne, що суперечить чинному українському законодавству.

"Моніторинг компанії, проведений 28 січня, зафіксував трансляцію телепрограми під логотипом NewsOne, хоча ліцензією передбачено використання логотипу «Планета» і не передбачена ретрансляція програм інших мовників, що є ознакою порушення чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прес-служба відзначила, що близько року тому - у червні 2015 року Нацрада ухвалила рішення про звернення до суду з метою анулювання ліцензії на супутникове мовлення телерадіокомпанії "Телемережа УНІКА-ТБ". "Триває судовий розгляд", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, що шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції та визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.

До переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, обнародуваному Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та ряд інших.