Польський Сейм підтримує позицію уряду України, але нагадує про ЄС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна не відступить від основних положень Угоди про малий прикордонний рух з Республікою Польща. Про це вона заявила під час зустрічі з Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМАРОВСЬКИМ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що 50-кілометрова прикордонна смуга між країнами-сусідами вже не є прецедентом, оскільки існують приклади Угорщини і Словаччини. „Те, що ми підписали з Польщею в угоді, не є новиною і нам не можна відступати від цих параметрів”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що зазначену позицію підтримує Комісар Єврокомісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що всі питання щодо кордонів, передбачені в Угоді про малий прикордонний рух між Україною і Польщею, є внутрішньою справою двох країн. Вона також додала, що подібну угоду найближчим часом планується підписати з Румунією. Прем’єр-міністр України вважає, що задля досягнення позитивного результату в цьому питанні Україна та Польща мають інтенсифікувати роботу з Єврокомісією.

В свою чергу Б.КОМАРОВСЬКИЙ відзначив, що Угоду про малий прикордонний рух з Україною всебічно підтримує польський Сейм. Він заявив, що в разі якщо така Угода не суперечитиме європейському законодавству, вона підлягатиме швидкій ратифікації в польському Сеймі. Він нагадав, що з боку Європейського Союзу існують деякі застереження щодо ширини 50-кілометрової прикордонної смуги.