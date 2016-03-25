Колеги Грабовського озвучили найбільш обговорювані версії вбивства адвоката

Так, на думку Рибина, чутки про причетність спецслужб Росії та України не мають під собою підстав, так як «вбивство виконано явно непрофесіоналами», пише Новая газета.

Адвокат припустив, що вбивство пов'язане з аспектами особистого життя Грабовського, але не сказав, хто саме із близьких адвоката міг бути причетний.

«Має бути, це якийсь трагічний збіг обставин, пов'язаний з деякими труднощами в особистому житті Юрія. Якщо б це були спецслужби Росії або України, то, я впевнений, ніяких слідів залишено б не було, ніхто б не знайшов ніколи його тіло. Ми всі в шоці», — розповів Рибин.

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Помічники Грабовського розповіли, що у нього не було сім'ї. Єдиний родич — сестра, яка проживає зараз в Ізраїлі. Майже весь свій час він присвячував роботі.

«Ми були впевнені, що навіть якщо його тримають десь насильно, то скоро відпустять. Всі бачили, що і справа Александрова-Єрофєєва, і справа Савченко наближаються до кінця, до обміну, і незрозуміло, навіщо комусь знадобилося прибирати Юрія. Ніякої логіки тут немає», — розповіли в офісі Грабовського.

Як повідомляв УНІАН, адвокат російського ГРУшника Юрій Грабовський знайдений убитим.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту "Одеса" затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. Він також підтвердив, що зазначений запис в Facebook розмістив не Грабовський.

За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила "десятки тисяч доларів", в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.