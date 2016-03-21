Адвокат Соколовська вважає викрадення колеги Грабовського інсценованим, але не спецслужбами РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат повідомила журналістам у перерві судового засідання.

“Це один з небагатьох випадків, коли я погоджуюсь з прокуратурою. Але ким це інсценування здійснено - це вже запитання”, - сказала Соколовська.

Вона також заявила, що, на її переконання, спецслужби Росії не мають жодного стосунку до зникнення Грабовського.

Водночас вона зазначила, що тиск на захисників Александрова та Єрофєєва здійснює саме військова прокуратура ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката затриманого диверсанта Александрова Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в аеропорту «Одеса» затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. Він також підтвердив, що зазначений запис в Facebook розмістив не Грабовський.

За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила «десятки тисяч доларів», в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.