Адвокат Грабовський періодично говорив, що з ним щось станеться - журналістка (листування)

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналістка Ірина Ромалійська.

Також вона оприлюднила листування з адвокатом загиблого Юрія Грабовського, датоване 14 лютого 2016.

Читайте такожАдвоката Грабовського жорстоко вбили, добивши контрольним пострілом - Матіос

Він повідомив, що у нього з будинку зникла зброя та телефон для "незапланованих поїздок за кордон".

Юрій Грабовський періодично говорив, що боїться чогось. Очікував, що його прокурори будуть усувати зі справи арештами ... Опубліковано Іриною Ромалийской25 березня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України інформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений безвісти зниклим, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

У ГПУ зазначили, що Грабовський, за попередніми даними, був убитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї.