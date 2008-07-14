Прокуратура передала до суду ще одну справу про підкуп на виборах в Києві

Прокуратурою Дніпровського району Києва направлено до суду кримінальну справу стосовно трьох громадян, які у травні 2008 року під час виборів Київського міського голови і депутатів до Київради готувалися через підкуп схилити виборців на підтримку однієї з політичних сил, чим перешкодити киянам вільно реалізовувати свої виборчі права.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, зазначивши, що кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (“готування до злочину” та “перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, поєднаному з підкупом виборців, вчиненому за попередньою змовою групою осіб”).

Загалом для підкупу цими трьома громадянами було підготовлено та частково використано 24 тис. грн.

На даний час обвинуваченим обрано міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд.

Санкцією перелічених вище статей Кримінального кодексу України передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років, додала М.МУШКА.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянки К., яка у травні 2008 року під час виборів Київського міського голови і депутатів Київради проводила незаконну агітацію на підтримку одного з політичних блоків, видававши громадянам по 300 грн.