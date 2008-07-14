Україна очікує збільшення коштів на Рахунку ядерної безпеки

Україна очікує, що завтра у Лондоні представники країн-донорів оголосять про додаткові внески до Рахунку ядерної безпеки, заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав, вирушаючи до Великої Британії для участі у засіданнях Асамблеї донорів Чорнобильського фонду “Укриття”, міжнародної Конференції донорів та Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки, що відбудуться 15 липня в Лондоні.

„Своєю чергою уряд України теж готує заяву про додатковий внесок”, - підкреслив В.ШАНДРА.

Він повідомив, що будівництво безпечного конфайнменту “Укриття” на Чорнобильській АЕС планується розпочати взимку 2009 і завершити влітку 2012 року.

“Зараз іде проектування “Укриття”. Нагадаю, що 20 листопада 1997 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку була підписана Рамкова Угода стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні. За цією Угодою країни-вкладники спрямовують внески до фонду для реалізації міжнародних проектів, що здійснюються на об’єкті “Укриття”. Це, насамперед, стосується найбільшого проекту – будівництва нового безпечного конфайнменту”, - сказав В.ШАНДРА.

Також він зазначив, що «ми очікуємо від вкладників Чорнобильського фонду „Укриття” та Рахунку ядерної безпеки, що вони не залишать Україну наодинці з проблемою зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС, а кроки нашої держави з наповнення Фонду знайдуть адекватну відповідь із боку країн-вкладників та донорів”.

За даними прес-служби, планується, що завтра у Лондоні країни-донори заслухають звіт компаній про стан робіт із проектування безпечного конфайнменту, ходу будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива – 2 (СВЯП-2), а також заводу з переробки рідких радіоактивних відходів. Європейський банк реконструкції та розвитку, як адміністратор донорських коштів, також звітуватиме на асамблеї донорів про те, як ведуться роботи на цих об’єктах.