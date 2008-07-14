Міліціонерів, звинувачених у "справі Зайцевої", взято під варту

Пред`явлено обвинувачення колишнім начальникам відділення карного розшуку та відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Макіївки Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури слідчим шляхом розкрито злочин, вчинений щодо громадянки С.Зайцевої, яка у вересні 2000 року під психологічним та фізичним тиском працівників міліції одного із райвідділів Макіївки обмовила себе у вбивстві, якого вона не скоювала, була притягнута до кримінальної відповідальності і тривалий час відбувала покарання у місцях позбавлення волі.

9 липня колишніх начальників відділення карного розшуку та відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх зазначеного райвідділу міліції було затримано. Їм пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України (1960 року) - перевищення службових повноважень.

Подільським районним судом м. Києва вказаним особам обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2000 року прокуратурою одного з районів м. Макіївки було порушено кримінальну справу за звинуваченням С.Зайцевої за фактом навмисного вбивства, відповідно до якого обвинувачена була засуджена до 7 років 6 місяців позбавлення волі. Пізніше були встановлені справжні винні у справі С.Зайцевої.

Після виходу на свободу 28-річна С.Зайцева померла від туберкульозу, на який вона захворіла у місцях позбавлення волі, залишивши сиротами трьох дітей.