У Сєвєродонецьку затримали бойовика терористичного батальйону "Призрак"

Як повідомляє прокуратура Луганської області, встановлено, що у січні 2015 року місцевий житель увійшов до складу структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування і брав активну участь у його діяльності.

Так, маючи при собі автоматичну зброю і спеціальні засоби, вказаний громадянин здійснював охорону військових складів гуманітарної допомоги з Російської Федерації, розташованих у Луганську, проводив обхід і перевірку території складів, навантаження і розвантаження гуманітарної допомоги, супроводжував вантажі по території Луганської області.

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У 2015 році він проходив "службу" у ремонтній роті так званого батальйону "Призрак", де здійснював ремонт підбитої бронетехніки.

На даний момент йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 ККУ (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

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