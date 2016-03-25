В Торецьку правоохоронцям здався дезертир "ДНР", якого там "посадили на яму" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Донеччини вступив до одного з бандформувань минулого року, піддавшись обіцянкам щомісяця отримувати 360 доларів винагороди. Військову підготовку проходив під керівництвом російських інструкторів, які погано ставилися до новобранців.

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Зрозумівши, що за обіцяні гроші доведеться воювати та вбивати людей, він вирішив дезертирувати зі злочинного формування, але його посадили «на яму». Проте, чоловіку вдалося втекти додому, скориставшись слабкою дисципліною бойовиків та їх постійним пияцтвом.

Співробітники СБУ перевіряють діяльність колишнього бойовика під час перебування на тимчасово окупованих територіях. Після завершення слідчих дій він зможе повернутися до мирного життя.