Окупанти Криму оголосили конкурс на "патріотичне" виховання з грантом у $7 тисяч

Міністерство освіти, науки і молоді підконтрольного Москві уряду Криму оголосило конкурс проектів у сфері патріотичного виховання молоді.

Як повідомляє прес-служба відомства, переможці отримають грошові гранти, передають «Крим.Реалії».

«Конкурсом передбачено гранти на реалізацію проектів-переможців у розмірі від 50 до 250 тисяч рублів (для фізичних осіб) та від 100 до 500 тисяч (для юридичних осіб)», – йдеться в повідомленні.

Сімферопольська влада в п'ятницю повідомила про проведення у школах міста серії відеолекторіїв з протидії ідеології екстремізму і тероризму та профілактики наркоманії.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».