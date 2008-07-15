“Леманн Тімбер” на буксирі тягнуть до оманського порту

Сьогодні о 8.00 ранку до німецького суховантажу “Леманн Тімбер” прибув буксир, і після стикування обидва судна прямують до оманського порту Салала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що через складні погодні умови були деякі труднощі зі здійсненням стикування суден.

Також В.КИРИЛИЧ повідомив, що члени екіпажу, серед яких – четверо українських громадян, почувають себе задовільно.

За його словами, прибуття “Леманн Тімбер” до оманського порту слід очікувати за 1-3 дні.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

13 липня до “Леманн Тімбер” прибув військовий корабель ВМС США, щоб забрати команду, однак здійснити цю операцію заважав сильний шторм.

Як повідомив телефоном українським дипломатам капітан судна „Леманн Тімбер” В.БАРТАШОВ, на допомогу “Леманн Тімбер” іде також буксир “Dubai Moon”, прибуття якого заплановано на другу половину дня 15 липня. За словами капітана, на судно гелікоптером ВМС США 13 липня було передано продукти харчування та питну воду.

14 липня екіпаж "Леманн Тімбер" прийняв рішення дочекатися буксира-рятувальника.