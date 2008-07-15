АрселорМіттал Кривий Ріг має надію на конструктивний діалог з Семенюк

12:12, 15 липня 2008
Суспільство
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ФДМ офіційно не повідомив про плани

Фонд державного майна України до сьогоднішнього моменту офіційно не повідомив ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про ухвалені рішення щодо виконання компанією своїх інвестиційних зобов`язань.

Про це йдеться в офіційній заяві «АрселорМіттал Кривий Ріг», обнародуваній прес-службою компанії.

«Тому керівництво ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не може прокоментувати дану ситуацію доти, доки від Фонду держмайна України не буде одержано і проаналізовано офіційний документ», йдеться в заяві

У заяві також наголошується, що на зустрічі 3 липня адміністрація ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» надала Фонду держмайна документи, які підтверджують виконання всіх пунктів інвестзобов`язань.

«Рішення спірних питань буде досягнуто за допомогою конструктивного діалогу з Фондом держмайна України», йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН. Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав листа в Кабінет Міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ "Криворіжсталь" умов договору купівлі-продажу, і поінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства з розірвання цього договору.

Як повідомили у Фонді, актом перевірки виконання умов договору купівлі-продажу акцій "Криворіжсталі" в 2007 році, проведеної ФДМУ 24-28 березня 2008 року, зафіксоване невиконання умов договору у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (реалізація заходів з реконструкції коксівних батарей №3 і №4), природоохоронної діяльності (реконструкція цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва), соціальної діяльності (витрати Товариства на поліпшення соціально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 0,5% суми реалізованої продукції ВАТ за рік, виконання колективного договору в повному обсягу).

У прес-службі ФДМУ також відзначили, що 3 липня комісія Фонду, розглянувши скаргу інвестора підприємства - компанії "АрселорМіттал», ухвалила рішення залишити висновки акту поточної перевірки без змін.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат постачає на експорт.

 

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