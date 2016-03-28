Захист українського режисера Сенцова оскаржила вирок
Адвокати українського режисера Олега Сенцова, засудженого на 20 років колонії російським судом у справі про підготовку терактів у анексованому Криму, оскаржували вирок у касаційному порядку.
"До Верховного суду Росії направлена касаційна скарга на вирок Олегу Сенцову і Олександру Кольченку", - повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, скарга направлена через апарат уповноваженого з прав людини в Росії, передає Бі-бі-сі.
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Нагадаємо, Північнокавказький окружний військовий суд РФ 25 серпня визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Другий обвинувачений у справі, Олександр Кольченко, отримав 10 років. Прокуратура вимагала для Сенцова і Кольченка 23 роки і 12 років колонії відповідно.
Суть звинувачень, висунутих ФСБ Росії і прокуратурою проти Олега Сенцова і Олександра Кольченка, полягала в тому, що після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" та офісу "Єдиної Росії" (який змінив вивіску місцевого офісу Партії регіонів) у Сімферополі.
Обидва засуджених назвали справу проти них політичною, а докази сфальсифікованими слідством. Крім того, Сенцов заявляв, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, домагаючись свідчень.
По цій справі були засуджені двоє ймовірних спільників - Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній, які уклали угоду зі слідством.