Захист українського режисера Сенцова оскаржила вирок

"До Верховного суду Росії направлена касаційна скарга на вирок Олегу Сенцову і Олександру Кольченку", - повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, скарга направлена через апарат уповноваженого з прав людини в Росії, передає Бі-бі-сі.

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Нагадаємо, Північнокавказький окружний військовий суд РФ 25 серпня визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Другий обвинувачений у справі, Олександр Кольченко, отримав 10 років. Прокуратура вимагала для Сенцова і Кольченка 23 роки і 12 років колонії відповідно.

Суть звинувачень, висунутих ФСБ Росії і прокуратурою проти Олега Сенцова і Олександра Кольченка, полягала в тому, що після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" та офісу "Єдиної Росії" (який змінив вивіску місцевого офісу Партії регіонів) у Сімферополі.

Обидва засуджених назвали справу проти них політичною, а докази сфальсифікованими слідством. Крім того, Сенцов заявляв, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, домагаючись свідчень.

По цій справі були засуджені двоє ймовірних спільників - Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній, які уклали угоду зі слідством.