У Харкові за півроку звільнилися 30 інспекторів патрульної поліції

16:05, 28 березня 2016
Суспільство
810

У Харкові за півроку з лав нової патрульної поліції звільнилися 30 інспекторів.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич.

Читайте такожПорошенко анонсував запуск роботи патрульної поліції в Краматорську 14 травня

За її словами, патрульних, які звільнилися, не влаштовував графік роботи.

Юськевич також зазначила, що з 26 вересня 2015 року, відколи працює патрульна поліція в Харкові, жоден патрульний не був викритий на корупційних діях і не був звільнений за негативними мотивами.

Начальник харківських патрульних також повідомила, що велика кількість інспекторів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, однак вона не змогла уточнити кількість таких стягнень.

Юськевич додала, що в Харкові за півроку сталося 28 дорожньо-транспортних пригод за участю поліцейських патрульних автомобілів "Prius". З вини патрульних поліцейських сталося 6 аварій.

"Усі машини підлягають відновленню, їх можна відремонтувати", - додала начальник міської патрульної поліції. За її інформацією, поліцейські, з вини яких у ДТП потрапили патрульні автомобілі, були оштрафовані на 340 грн, а також їм було зроблено попередження із занесенням в особову справу.

На думку Юськевич, така кількість пошкоджених патрульних автомобілів за півроку – "це небагато", тому що щодня на маршрути виїжджають 90-95 службових автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2015 року в Харкові урочисто прийняли присягу та вийшли на перше патрулювання близько 800 працівників нової поліції.

Наприкінці листопада присягу на вірність країні склали 324 патрульних поліцейських Харкова другого набору.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter