У Харкові за півроку звільнилися 30 інспекторів патрульної поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич.

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За її словами, патрульних, які звільнилися, не влаштовував графік роботи.

Юськевич також зазначила, що з 26 вересня 2015 року, відколи працює патрульна поліція в Харкові, жоден патрульний не був викритий на корупційних діях і не був звільнений за негативними мотивами.

Начальник харківських патрульних також повідомила, що велика кількість інспекторів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, однак вона не змогла уточнити кількість таких стягнень.

Юськевич додала, що в Харкові за півроку сталося 28 дорожньо-транспортних пригод за участю поліцейських патрульних автомобілів "Prius". З вини патрульних поліцейських сталося 6 аварій.

"Усі машини підлягають відновленню, їх можна відремонтувати", - додала начальник міської патрульної поліції. За її інформацією, поліцейські, з вини яких у ДТП потрапили патрульні автомобілі, були оштрафовані на 340 грн, а також їм було зроблено попередження із занесенням в особову справу.

На думку Юськевич, така кількість пошкоджених патрульних автомобілів за півроку – "це небагато", тому що щодня на маршрути виїжджають 90-95 службових автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2015 року в Харкові урочисто прийняли присягу та вийшли на перше патрулювання близько 800 працівників нової поліції.

Наприкінці листопада присягу на вірність країні склали 324 патрульних поліцейських Харкова другого набору.