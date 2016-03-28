Керівник поліції Черкащини затриманий при спробі дати хабар за атестацію двох підлеглих

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, новоутвореним департаментом з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генпрокуратури спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримано виконувача обов’язків начальника Головного управління поліції в Черкаській області і заступника директора інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, які намагались надати неправомірну вигоду заступнику голови Нацполіції за сприяння з боку останнього під час проходження атестації підлеглими виконувача обов’язків начальника ГУНП в Черкаській області, а саме заступником начальника ГУНП в Черкаській області – начальником слідчого управління та начальником управління кадрового забезпечення.

Злочинців затримано при спробі передати неправомірну вигоду у вигляді 2 тисячі доларів США та талонів на 400 літрів палива службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

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На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування наразі триває.

За скоєне кримінальне правопорушення зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.