У Газпромі відбулася зустріч Олексія Міллера і Юрія Бойка

Глава Газпрому Олексій Міллер і міністр палива і енергетики України Юрій Бойко обговорили в середу в Москві співпрацю в газовій сфері.

"Сьогодні в Газпромі відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили поточні питання співпраці в газовій сфері", - сказав РІА “Новости” офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов.

РІА "Новости"