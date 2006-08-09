У Газпромі відбулася зустріч Олексія Міллера і Юрія Бойка
18:15, 09 серпня 2006Суспільство
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Пр це повідомив представник Газпрому
Глава Газпрому Олексій Міллер і міністр палива і енергетики України Юрій Бойко обговорили в середу в Москві співпрацю в газовій сфері.
"Сьогодні в Газпромі відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили поточні питання співпраці в газовій сфері", - сказав РІА “Новости” офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов.
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