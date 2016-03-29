ВР планує встановити обов'язкове проходження студентами-медиками військової підготовки

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народні депутати із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується встановити, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, крім осіб, зазначених в абзаці другому частини другої вказаної статті, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

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У абзаці другому йдеться про те, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов’язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Крім того, зазначається, що порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Кабінетом міністрів України за поданням Міністерства оборони України, погодженим з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, а підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

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Як повідомляв УНІАН, указ президента про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової мобілізації, набув чинності.