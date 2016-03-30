У МЗС пояснили, чому українцям стали частіше відмовляти у шенгенських візах

За словами заступниці глави МЗС Олени Зеркаль, основна причина відмов у видачі віз - це "неспроможність надати усю інформацію, яка потрібна для оформлення віз", передає Deutsche Welle.

Крім того, великий відсоток відмов пов'язаний із ситуацією на Донбасі, пояснила чиновниця. "Відмови йдуть по старим паспортам, тому ми зробили фокус на видачі нових паспортів, в яких є біометричні дані", - повідомила Зеркаль у розмові з DW. Вона додала, що на даний момент вже більше двох мільйонів українців отримали паспорти з біометричними носіями інформації.

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Відповідаючи на питання, чи є реальним отримання Україною безвізового режиму з ЄС, Зеркаль відповіла: "Так, я вважаю, що це реально. І це цілком реально буде цього року". Заступниця глави МЗС також висловила сподівання, що цьому процесові вже нічого не зможе завадити.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило про збільшення кількості виданих неімміграційних віз до США для громадян України у 2015 році на 22,6% порівняно з 2014 роком.