США минулого року суттєво збільшили кількість виданих віз українцям – МЗС України

"МЗС України вітає позитивну динаміку щодо збільшення кількості виданих віз громадянам України до США. Згідно з оприлюдненою Державним департаментом США інформацією, громадянам України у 2015 році було оформлено 77 203 неімміграційних віз (збільшення на 22,6% у порівнянні з 2014 р.) та 4166 імміграційних віз", - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.

Як зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві, основна кількість оформлених громадянам України віз – це візи типу В-1,В-2 (бізнес/туризм - 52943); С-1/D (члени екіпажів - 10042); J (учасники програм обміну – 7215).

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"Україна, фактично, посіла 5 місце серед європейських країн за кількістю оформлених неімміграційних віз США у 2015 р.", - повідомляють у прес-службі.

У МЗС України також нагадали, що останнім часом американською стороною було суттєво лібералізовано візові процедури для громадян України. Зокрема, рішеннями Держдепартаменту США було збільшено граничний термін дії неімміграційних віз для українських громадян з 5 до 10 років: у квітні 2014 року - віз типу B1, B2, B1/B2, а у вересні 2015 року - віз типу C1/D.

#МЗС України вітає позитивну динаміку щодо збільшення кількості виданих віз громадянам України до #США.Згідно з оприлюд... Опубликовано Департамент консульської служби МЗС України 28 марта 2016 г.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2015 році за кількістю виданих шенгенських віз українцям лідирувала Словенія.