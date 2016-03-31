У Черкасах порушниця, тікаючи від поліції, збила патрульного

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар управління патрульної поліції Черкас Зоя Вовк, у центрі міста на перехресті вулиць Благовісна та Небесної Сотні наряд патрульної поліції помітив автомобіль, який порушуючи Правила дорожнього руху, стояв під знаком «Стоянка заборонена».

На зауваження патрульних жінка не реагувала, а почала грубіянити, погрожувати та ображати патрульних. Вона казала, що у неї батько полковник, тому вона може стояти де завгодно, що завтра їх усіх звільнять і вони понесуть відповідальність за свої дії.

Після цього вона рушила з місця, намагаючись втекти, та скоїла наїзд на поліцейського, який стояв поруч з машиною. Патрульний отримав сильний удар головою об бампер та упав на асфальт.

Щоб зупинити порушницю, патрульні викликали підмогу і до погоні за втікачкою долучився ще один автонаряд патрульної поліції, який перебував неподалік.

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Машину порушниці зупинили за квартал від скоєння правопорушення. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги для травмованого колеги. Також карету швидкої допомоги викликала собі порушниця, якій нібито стало погано.

Лікарі госпіталізували травмованого поліцейського до лікарні зі струсом мозку. Також до лікарні доставили і порушницю, яка травмувала поліцейського.

На місце пригоди було викликано оперативно-слідчу групу поліції для фіксації злочину. Патрульні поліцейські склали протокол про вчинення адмінпорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо дій та поведінки жінки-водія.

Як зазначила прес-секретар, у працівників патрульної поліції є відеодокази грубіянства та погроз жінки-водія, наїзду на патрульного поліцейського, які незабаром будуть оприлюднені.

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