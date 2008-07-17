Тепер ВУЗи заповнять не розумними і не «потрібними», а... пільговиками?

10:17, 17 липня 2008
Суспільство
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"Вирок" підписали в Міносвіти

За скаргами чьогорічних абітурієнтів громадська організація "Опора" склала список вузів, які не дотримуються правил вступної кампанії.

Серед іншого, абітурієнтам доводиться платити вже за те, щоб подати документи, а вступити на бюджет до престижного вузу на популярний факультет стало зараз практично неможливо через пільговиків, які займають всі місця. Така ситуація склалася після того, як Міносвіти зобов`язало всі вищі учбові заклади приймати пільговиків за сертифікатами, бал яких перевищує 124, пише «Сегодня». Можливістю поспішають скористатися всі абітурієнти, хто має право на спеціальні умови вступу, і для звичайних дітей місць просто не вистачає.

У "немилість" Опори потрапила, наприклад, Академія адвокатури України, яка бере з абітурієнтів 150 гривень за подачу паперів! При цьому колишньому школяру пропонується підписати угоду з ректором вузу, за якою академія зобов`язується створити всі умови для роботи приймальної комісії, а абітурієнт згоден з тією сумою, яку він має сплатити. Незалежно від того, вступить абітурієнт чи ні, гроші йому не повернуть. Академія адвокатури звинувачення "Опори" вважає необґрунтованими. "Ми — приватний вуз, — сказала "Сегодня" ректор академії Тетяна Варфоломєєва. — Нам з бюджету держава не виділяє ні копійки, і ми вимушені брати плату з абітурієнтів, щоб розрахуватися з персоналом, який працює під час приймальної комісії, щоб сплатити канцелярію і електроенергію, необхідні для надходження. Вуз у нас платний і навчання коштує від 12 до 17 тисяч гривень. Якщо людина може дозволити собі платити такі гроші за навчання, вона може дати і 150 гривень".

А от екс-міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко з такою точкою зору не згоден: «Я вважаю, що за це мають платити студенти, а не ті, хто тільки намагається ними стати. Гроші можна брати тільки за освітній процес, а подача документів таким не є».

У "Опору" скарга поступила й на КНУ ім. Шевченка, де у абітурієнтів з високими балами відмовилися приймати документи на факультет туризму, пояснивши це тим, що на бюджет тільки 10 місць, і на них візьмуть пільговиків. У Університеті не виправдовуються, а чесно пояснюють ситуацію. "У нас правда є всього 10 бюджетних місць, а документи подали вже 12 пільговиків, і ми зобов`язані їх прийняти, — розповідає відповідальний секретар приймальної комісії КНУ ім. Шевченко Людмила Остапченко. — Але ми не відмовляємо нікому, просто людям могли чесно описати ситуацію і пояснити, що подавати документи сенсу немає, адже всі місця на безкоштовному навчанні зайняті пільговиками". Схожа ситуація — ще в кількох престижних вузах країни.

За словами координатора програми за освітою організації "Опора" Андрія Гевко: "Через величезну кількість пільговиків цього року страждають розумні абітурієнти, які не можуть вступити через те, що місця на бюджеті вже зайняті".

 

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