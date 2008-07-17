МЗС підтверджує, що серед поранених під Москвою повій є українка

Серед постраждалих внаслідок вибуху 16 липня у Балашихівському районі Московської області є громадянка України, яка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки і була госпіталізована до районної лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію, отриману від російських правоохоронних органів.

У зв’язку з інцидентом прокуратурою Балашихівського району порушено кримінальну справу. Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Росії та в Департаменті консульської служби.

Як повідомлялося, у підмосковному селі Нова вночі 16 липня двоє невідомих кинули вибуховий пристрій в групу дівчат легкої поведінки, які стояли на узбіччі дороги .

Зловмисники під`їхали до дівчат на автомашині Opel, кинули в них саморобну бомбу і сховалися.

Від вибуху постраждали 7 дівчат. Потужність пристрою склала близько 100 г в тротиловому еквіваленті. Як повідомили в правоохоронних органах регіону, бомбу також було начинено металевими ламаними пластинками.