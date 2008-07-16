У Підмосков'ї кинули бомбу в повій: поранені 7 дівчат

У підмосковному селі Нова сьогодні вночі двоє невідомих кинули вибуховий пристрій в групу дівчат легкої поведінки, які стояли на узбіччі дороги .

Зловмисники під`їхали до дівчат на автомашині Opel, кинули в них саморобну бомбу і сховалися.

Від вибуху постраждали 7 "нічних метеликів". Потужність пристрою склала близько 100 г в тротиловому еквіваленті. Як повідомили в правоохоронних органах регіону, бомбу також було начинено металевими ламаними пластинками.

За уточненими даними, 5 дівчат було госпіталізовано, ще дві отримали незначні поранення. Співбесідник агентства відзначив, що одна з потерпілих є мешканкою Москви, дві проживають в Підмосков`ї. Також серед потерпілих є дівчата з Мордовії, Тамбовської області, республіки Марій Эл і України.

РБК