Місцеві жителі окупованого Краснодона повідомляють у соцмережах про вибух цистерн з паливом (фото, відео)
15:32, 04 квітня 2016Суспільство
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В окупованому Краснодоні вибухнули кілька цистерн з паливом, які рухалися залізничними коліями.
Про причини вибуху не повідомляється / twitter.com/l_vinchenso
Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.
У результаті виникло займання палива, в небі видно величезні клуби чорного диму.
Про причини вибуху не повідомляється.
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Місцеві жителі пишуть, що на місце події прибули бойовики і кінологи, шукають "можливі фугаси на всій залізниці".
Фото: соцмережі
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