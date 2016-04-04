Місцеві жителі окупованого Краснодона повідомляють у соцмережах про вибух цистерн з паливом (фото, відео)

В окупованому Краснодоні вибухнули кілька цистерн з паливом, які рухалися залізничними коліями.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах. У результаті виникло займання палива, в небі видно величезні клуби чорного диму. Про причини вибуху не повідомляється. Читайте такожОдин з причетних до вибуху у будівлі одеського УСБУ у вересні 2015 року отримав 4,5 роки в'язниці Місцеві жителі пишуть, що на місце події прибули бойовики і кінологи, шукають "можливі фугаси на всій залізниці".

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