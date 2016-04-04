Масштабна операція правоохоронців: запобігли терактам диверсійної групи у трьох областях (фото)
Правоохоронці вийшли на слід терористичної групи, створеної РФ на підконтрольній терористам території Донеччини.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Донецькій області.
Зазначається, що через завербованих осіб диверсанти здійснювали переправлення зброї та вибухівки з окупованої території до мирних областей України.
"Пособники терористів робили "закладки" у чітко визначених місцях з метою подальшого використання для дестабілізації обстановки у великих містах", - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
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У ході спецоперації, проведеної спільно з працівниками СБУ, на території Донецької, Запорізької, Харківської областей правоохоронцями було вилучено тільки вибухівки у вигляді тротилу понад 100 кг, а також зброю та боєприпаси.
Тривають оперативні заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до діяльності викритої диверсійної групи.