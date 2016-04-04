За підозрою у дачі хабара затримано начальника слідчого відділу УСБУ в Луганській області

Як повідомляє прес-служба СБУ, військова прокуратура сил антитерористичної операції у взаємодії із службою внутрішньої безпеки СБУ затримали на дачі хабара начальника слідчого відділу управління СБУ в Луганській області у минулі вихідні.

Згідно з повідомленням, майор намагався передати 50 тисяч гривень військовому прокурору Луганського гарнізону. Таку суму він пропонував за непритягнення до кримінальної відповідальності особи, причетної до організації нелегального переміщення товарів через лінію розмежування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України – караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Тривають слідчі дії.

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