Українці за місяць добровільно здали понад 4,5 тисяч одиниць зброї - поліція

18:50, 04 квітня 2016
Суспільство
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Українці за місяць добровільної здачі зброї, який проводився з 1 по 31 березня 2016 року, принесли в підрозділи Національної поліції більше 4,5 тисяч одиниць зброї.

В Нацполиции отчитались об итогах месячника добровольной сдачи оружия / фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

"За цей час населення добровільно здало у підрозділи Національної поліції України 4542 одиниці вогнепальної зброї, в тому числі: 398 - військового призначення, 548 - нарізної мисливської, 2895 - гладкоствольної, 452 - холодної, 73 - саморобної та 176 – іншої", - йдеться в повідомленні.

Найбільше зброї громадяни здали в Києві (381 одиницю), у Дніпропетровській області (322), Київській (312), Харківській (305) і Херсонській (282) областях.

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Як раніше повідомляв УНІАН, голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе розповіла, з чим пов'язане зростання статистики злочинів.

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