Скандал у Єханурова: бомбардувальники продають за заниженою ціною

Міністерство оборони вирішило продати 4 літаки-бомбардувальники Су-24М, випущені в 1986 році, за 15,7 млн. грн.

Про це пише видання «Дело» №125(639) від 18 липня.

Разом з тим в первинному контракті фігурувала сума в 42 млн. грн. Про це свідчать документи «Укрспецекспорту», тексти яких має в своєму розпорядженні видання. Контракт на реалізацію цих літаків іноземному замовнику готується однією з компаній, що входять до структури «Укрспецекспорту». Підставою для продажу літаків стало розпорядження Кабміну від 14 липня 2005 року, яким було затверджено перелік військового майна, що підлягає відчуженню.

За даними газети, реалізація військових літаків вже викликала скандал. Директор держдепартаменту надмірного майна і земель Міноборони Віктор КИРИЛЛОВ звернувся до головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури з вимогою не допустити їх продажу. На його думку, ціна, за якою йдуть військові бомбардувальники за кордон, у два рази нижче за їх залишкову вартість. «Замовники готові заплатити достатню кількість грошей, які покрили б залишкову вартість і витрати заводу», - сказав В.КИРИЛЛОВ. За його словами, продаж бомбардувальників проходить в обхід профільних департаментів через неуповноважені структури. «Ми намагаємося зупинити виконання цих контрактів», - зазначив він.

У самому Міноборони стверджують, що на сьогоднішній день припинено всі процедури щодо відчуження майна. Термін дії розпорядження Кабміну, яким затверджувався перелік надмірного майна відомства, що підлягає продажу, обмежений трьома роками. «Я 11 липня припинив всі підписи за договорами. Зараз припинено всі процедури щодо відчуження надмірного військового майна», - повідомив начальник відділу аналізу ефективності використовування військового майна департаменту економічної і господарської діяльності Міноборони Вадим КУЗЬМЕНКО. За його словами, винятком є лише списане майно, перелік якого затверджує безпосередньо міністр оборони. Разом з тим неофіційно виданню в Міноборони підтверджують, що передача літаків «Укрспецекспорту» вже відбулася.