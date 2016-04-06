До Савченко в СІЗО не пускають українських консулів – адвокат

Про це у своєму Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Марк Фейгін.

Українських консулів Ковтуна і Москаленко не пускають у СІЗО-3 до Надії. Можуть, чисто теоретично, почати етапувати. З них станеться. — Mark Feygin (@mark_feygin) 6 квітня 2016 р.

При цьому він допустив, що це може свідчити про етапування Савченко до місця відбування тюремного терміну найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні незаконно засуджена в Росії Савченко почала сухе голодування.

22 березня Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.

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