З могили Олександра Абдулова вкрали землю (фото)

Насип над могилою Олександра Абдулова на Ваганьковському кладовищі в Москві пошкоджений невідомими. "Твой день" викладає подію так: "На місці, де раніше зеленіла трава, нині чимала заглибина в землі. Дивлячись на це, здається, що немов хтось жменею вигрібав землю". За припущенням газети, "вандалами" можуть бути шанувальники актора, які забирають з собою землю з могили улюбленого актора.

Олександр Абдулов помер 3 січня 2008 року, похорони відбулися 5 січня. Досі рідні актора не встигли ще зробити огорожу для могили, і вона відкрита для відвідин, нагадує Лента.ру.